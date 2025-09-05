Традиційно восени в Україні відзначають свято Михайлове чудо. Архістратиг Михаїл вважається одним з найшанованіших святих у християнстві.

Він відомий багатьма чудесами та подвигами. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Коли в Україні будуть відзначати свято Михайлового чуда у 2025 році?

У 2025 році свято Михайлового чуда відбудеться 6 вересня за новим стилем. Цього дня віряни згадують Архістратига Михаїла, який врятував храм у місті Хони.

6 вересня віряни традиційно відвідують храм, звертаються до святого Михаїла з молитвами про захист, здоров'я та мир у родині. Крім цього, у цей день заведено миритися з близькими, адже вважається, що архангел не терпить ворожнечі, тому потрібно прощати образи.

Також на Михайлове чудо не варто працювати фізично, а натомість слід влаштувати святковий стіл та запросити на спільні трапези родичів і сусідів. У народі вірили, що цього дня бажано зробити добру справу, щоб отримати небесний захист на весь рік.

Архангел Михаїл / Фото Pinterest

Михайлове чудо 2025: яка історія свята?