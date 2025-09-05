Коли будемо відзначати свято Михайлового чуда у 2025 році: що відомо про цей день
- У 2025 році свято Михайлового чуда відзначатиметься 6 вересня, коли віряни звертаються до архангела Михаїла за захистом і миром.
Історія свята пов'язана з дивовижним порятунком храму в місті Хони, яке здійснив архангел Михаїл.
Традиційно восени в Україні відзначають свято Михайлове чудо. Архістратиг Михаїл вважається одним з найшанованіших святих у християнстві.
Він відомий багатьма чудесами та подвигами. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Коли в Україні будуть відзначати свято Михайлового чуда у 2025 році?
У 2025 році свято Михайлового чуда відбудеться 6 вересня за новим стилем. Цього дня віряни згадують Архістратига Михаїла, який врятував храм у місті Хони.
6 вересня віряни традиційно відвідують храм, звертаються до святого Михаїла з молитвами про захист, здоров'я та мир у родині. Крім цього, у цей день заведено миритися з близькими, адже вважається, що архангел не терпить ворожнечі, тому потрібно прощати образи.
Також на Михайлове чудо не варто працювати фізично, а натомість слід влаштувати святковий стіл та запросити на спільні трапези родичів і сусідів. У народі вірили, що цього дня бажано зробити добру справу, щоб отримати небесний захист на весь рік.
Михайлове чудо 2025: яка історія свята?
- У IV столітті, у фригійському місті Колоси було цілюще джерело. Одного дня німа донька місцевого християнина випила води з тої водойми за порадою Архангела Михаїла. У той момент дівчина несподівано зцілилася, повернувши собі можливість говорити. Місцевий вірянин захотів подякувати святому, тому збудував храм на його честь.
- Однак з часом язичники вирішили зруйнувати церкву. Для цього вони об’єднали гирла двох гірських потоків та направили їх на святиню.
- Служитель храму Архип не зміг звідти втекти, тому залишився там, вирішивши допомогти молитвою. Втім, коли шалений потік вже наблизився до святині, Архангел Михаїл дивом врятував її. Святий своїм мечем розколов гору, відкривши ущелину, що відвела воду подалі від храму. Так, святиня залишилася неушкодженою, а місце цього дивного порятунку дістало назву Хони, яка трактується як "ущелина".