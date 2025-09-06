6 вересня віряни щороку вшановують Чудо Архістратига Михаїла в Хонах. У це свято заведено дотримуватися певних правил і заборон, щоб не привабити невдачі у життя.

Що не можна робити у свято Михайлового чуда 2025? Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід тримати у собі старі образи.

Не рекомендується брехати, лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто займатися важкою фізичною працею на полі чи городі.

Не слід шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується пити алкоголь та переїдати.

Не можна після застілля викидати продукти.

Не варто мити голову. Архангел Михаїл / Фото Pinterest Михайлове чудо 2025: історія та традиції свята У IV столітті в малоазійському місті Колоси було цілюще джерело. За переказами, саме завдяки йому сталася дивовижна подія. Якось німій доньці місцевого християнина архангел Михаїл порадив випити звідти води, після чого дівчина почала говорити. На знак вдячності батько дівчини збудував на тому місці храм на честь святого.

Згодом святиню спробували зруйнувати язичники. Вони з'єднали два гірські потоки й спрямували їх на храм, аби знищити його. Служитель святині, праведник Архип, залишився на місці, молячись про порятунок. І через деякий час сталося диво: архангел Михаїл своїм мечем розколов гору, утворивши ущелину, куди відійшла вода. Так, храм і люди, що молилися в ньому, залишилися неушкодженими.

Відтоді день Михайлового чуда вшановують особливими традиціями. Віряни звертаються до архангела з молитвами про захист, здоров'я та мир у родині, намагаються помиритися з близькими та пробачити образи. У народі кажуть, що архангел не терпить ворожнечі, тому цей день варто зустрічати в злагоді. Крім цього, предки готували святкову трапезу, запрошували рідних і сусідів та робили добрі справи.