6 сентября верующие ежегодно чтят Чудо Архистратига Михаила в Хонах. В этот праздник принято придерживаться определенных правил и запретов, чтобы не привлечь неудачи в жизнь.

Что нельзя делать в праздник Михайлова чуда 2025? Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не следует держать в себе старые обиды.

Не рекомендуется врать, сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом на поле или огороде.

Не следует шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется пить алкоголь и переедать.

Нельзя после застолья выбрасывать продукты.

Не стоит мыть голову. Архангел Михаил / Фото Pinterest Михайлово чудо 2025: история и традиции праздника В IV веке в малоазийском городе Колоссы был целебный источник. По преданию, именно благодаря ему произошло удивительное событие. Как-то немой дочери местного христианина архангел Михаил посоветовал выпить оттуда воды, после чего девушка начала говорить. В знак благодарности отец девушки построил на том месте храм в честь святого.

Впоследствии святыню попытались разрушить язычники. Они соединили два горных потока и направили их на храм, чтобы уничтожить его. Служитель святыни, праведник Архип, остался на месте, молясь о спасении. И через некоторое время произошло чудо: архангел Михаил своим мечом расколол гору, образовав ущелье, куда отошла вода. Так, храм и люди, молившиеся в нем, остались невредимыми.

С тех пор день Михайлова чуда почитают особыми традициями. Верующие обращаются к архангелу с молитвами о защите, здоровья и мире в семье, пытаются помириться с близкими и простить обиды. В народе говорят, что архангел не терпит вражды, поэтому этот день стоит встречать в согласии. Кроме этого, предки готовили праздничную трапезу, приглашали родных и соседей и делали добрые дела.