О том, что верующим категорически нельзя делать в День Михайлова чуда 2025 – рассказывает LifeStyle24.
Что нельзя делать в праздник Михайлова чуда 2025?
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Не следует держать в себе старые обиды.
- Не рекомендуется врать, сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом на поле или огороде.
- Не следует шить, вязать и вышивать.
- Не рекомендуется пить алкоголь и переедать.
- Нельзя после застолья выбрасывать продукты.
- Не стоит мыть голову.
Архангел Михаил / Фото Pinterest
Михайлово чудо 2025: история и традиции праздника
- В IV веке в малоазийском городе Колоссы был целебный источник. По преданию, именно благодаря ему произошло удивительное событие. Как-то немой дочери местного христианина архангел Михаил посоветовал выпить оттуда воды, после чего девушка начала говорить. В знак благодарности отец девушки построил на том месте храм в честь святого.
- Впоследствии святыню попытались разрушить язычники. Они соединили два горных потока и направили их на храм, чтобы уничтожить его. Служитель святыни, праведник Архип, остался на месте, молясь о спасении. И через некоторое время произошло чудо: архангел Михаил своим мечом расколол гору, образовав ущелье, куда отошла вода. Так, храм и люди, молившиеся в нем, остались невредимыми.
- С тех пор день Михайлова чуда почитают особыми традициями. Верующие обращаются к архангелу с молитвами о защите, здоровья и мире в семье, пытаются помириться с близкими и простить обиды. В народе говорят, что архангел не терпит вражды, поэтому этот день стоит встречать в согласии. Кроме этого, предки готовили праздничную трапезу, приглашали родных и соседей и делали добрые дела.