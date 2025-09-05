Он известен многими чудесами и подвигами. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Не 14 октября: когда в Украине будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году
Когда в Украине будут отмечать праздник Михайлова чуда в 2025 году?
В 2025 году праздник Михайлова чуда состоится 6 сентября по новому стилю. В этот день верующие вспоминают Архистратига Михаила, который спас храм в городе Хоны.
6 сентября верующие традиционно посещают храм, обращаются к святому Михаилу с молитвами о защите, здоровья и мире в семье. Кроме этого, в этот день принято мириться с близкими, ведь считается, что архангел не терпит вражды, поэтому нужно прощать обиды.
Также на Михайлово чудо не стоит работать физически, а вместо этого следует устроить праздничный стол и пригласить на совместные трапезы родственников и соседей. В народе верили, что в этот день желательно сделать доброе дело, чтобы получить небесную защиту на весь год.
Архангел Михаил / Фото Pinterest
Какие церковные праздники будут в сентябре 2025 года – узнавайте больше в нашем материале.
Михайлово чудо 2025: какая история праздника?
- В IV веке, во фригийском городе Колоссы был целебный источник. Однажды немая дочь местного христианина выпила воды из этого водоема по совету Архангела Михаила. В тот момент девушка неожиданно исцелилась, вернув себе возможность говорить. Местный верующий захотел поблагодарить святого, поэтому построил храм в его честь.
- Однако со временем язычники решили разрушить церковь. Для этого они объединили устья двух горных потоков и направили их на святыню.
- Служитель храма Архип не смог оттуда убежать, поэтому остался там, решив помочь молитвой. Впрочем, когда неистовый поток уже приблизился к святыне, Архангел Михаил чудом спас ее. Святой своим мечом расколол гору, открыв ущелье, что отвело воду подальше от храма. Так, святыня осталась невредимой, а место этого удивительного спасения получило название Хоны, которая трактуется как "ущелье".