Когда в Украине будут отмечать праздник Михайлова чуда в 2025 году?

В 2025 году праздник Михайлова чуда состоится 6 сентября по новому стилю. В этот день верующие вспоминают Архистратига Михаила, который спас храм в городе Хоны.

6 сентября верующие традиционно посещают храм, обращаются к святому Михаилу с молитвами о защите, здоровья и мире в семье. Кроме этого, в этот день принято мириться с близкими, ведь считается, что архангел не терпит вражды, поэтому нужно прощать обиды.

Также на Михайлово чудо не стоит работать физически, а вместо этого следует устроить праздничный стол и пригласить на совместные трапезы родственников и соседей. В народе верили, что в этот день желательно сделать доброе дело, чтобы получить небесную защиту на весь год.

Михайлово чудо 2025: какая история праздника?