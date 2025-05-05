З Міжнародним днем акушерки 2025: найщиріші привітання у картинках і словах

5 травня в усьому світі відзначають Міжнародний день акушерки. Це професійне свято вшановує роботу фахівчинь, які допомагають малюкам з'являтися на світ.

Що цікаво, Міжнародний день акушерки запровадили у 1992 році за ініціативи Міжнародної конфедерації акушерок – світової організації, яка об'єднує акушерок із понад 88 країн. Ідея створення цього професійного свята виникла ще у 1987-му на конференції у Нідерландах. Головна мета цього дня – привернути увагу людей до ролі акушерок у збереженні здоров'я матерів і новонароджених, а також визнати професійний внесок фахівчинь у суспільство. Щороку це свято проходить під новою темою, що акцентує на актуальних викликах акушерства у світі. Наприклад, у 2025 році вона звучить так: "Вирішальне значення в кожній кризі", розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм близьким і знайомим акушеркам, які допомагають вагітним жінкам під час пологів.

Привітання з Міжнародним днем акушерки 2025: картинки, проза й вірші

За вашу неоціненну допомогу при появі на світ малюків вам невпинно дякують новоспечені батьки, так нехай же в день акушерки всі почуті побажання збудуться, а будь-яка робота буде простою і цікавою. Здоров'я вам, щастя та довгих років у цій героїчній професії!

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З професійним святом вас, дорогі акушерки! Ви допомагаєте увійти у світ новій людині, за це вам велике спасибі! Сил вам, терпіння, насолоди від роботи. Нехай з кожним новим криком малюка ви стаєте все щасливішими!

Привітання з Міжнародним днем акушерки 2025 / Колаж LifeStyle24

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Перші секунди нового життя

Ви бачите на своїй роботі щодня,

Діточок на світ ви приймаєте,

Матусям натхненно допомагаєте.

Бажаємо вам здоров'я величезного,

В родинах щастя безмежного,

Настрою завжди вам чудового,

Життя радісного й кольорового.

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На світ допомагаєте з'явитись,

Десятки, сотням немовлят,

Одна з найважчих професій,

Немовлята кривляться, кричать.

Бажаємо ніколи не томитись,

Низький-низький уклін,

Такою ж доброю залишатись,

Навіть після нічних змін.

Привітання з Міжнародним днем акушерки 2025 / Колаж LifeStyle24

Про інші професійні свята травня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.

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Вітаю з Міжнародним днем акушери! Бажаю, щоб подяка за допомогу та сприяння під час пологів лилася рікою і відбивалася в душевному теплі та умиротворенні. Будьте щасливими, здоровими, успішними у всіх сферах життя!

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Вітаю з Міжнародним днем акушерки. Бажаю з радістю та задоволенням приймати діточок. Бажаю впевнено триматися на професійній позиції. Бажаю з кожним таїнством народження наповнювати серце натхненням для щасливого життя. Бажаю міцного здоров'я, завжди чудового настрою та великої поваги за найцінніший труд, за допомогу жінкам ставати мамами, за появу на світ наших діточок!

Привітання з Міжнародним днем акушерки 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем акушерки

Вас ми вітаєм!

Гарного настрою

Щиро бажаєм!

Вдячні Вам всі

За дітей, за життя,

Ви першими чуєте

Серцебиття!

Професію гарну

Колись Ви обрали,

Бажаєм, щоб Вас

Все життя шанували!

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Міжнародний нині день –

Зі святом гідно вас вітаємо!

Акушеркам на щодень

Щастя і добра бажаємо!

Ще терпіння і любові,

Вдячності вам від людей,

Ви – життя всього основа,

Хай цвітуть вам орхідеї!