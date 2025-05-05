Что интересно, Международный день акушерки ввели в 1992 году по инициативе Международной конфедерации акушерок – мировой организации, которая объединяет акушерок из более 88 стран. Идея создания этого профессионального праздника возникла еще в 1987-м на конференции в Нидерландах. Главная цель этого дня – привлечь внимание людей к роли акушерок в сохранении здоровья матерей и новорожденных, а также признать профессиональный вклад специалистов в общество. Ежегодно этот праздник проходит под новой темой, акцентирующей на актуальных вызовах акушерства в мире. Например, в 2025 году она звучит так: "Решающее значение в каждом кризисе", рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим близким и знакомым акушеркам, которые помогают беременным женщинам во время родов.

Поздравления с Международным днем акушерки 2025: картинки, проза и стихи

За вашу неоценимую помощь при появлении на свет малышей вас неустанно благодарят новоиспеченные родители, так пусть же в день акушерки все услышанные пожелания сбудутся, а любая работа будет простой и интересной. Здоровья вам, счастья и долгих лет в этой героической профессии!

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С профессиональным праздником вас, дорогие акушерки! Вы помогаете войти в мир новому человеку, за это вам большое спасибо! Сил вам, терпения, наслаждения от работы. Пусть с каждым новым криком малыша вы становитесь все счастливее!

Поздравление с Международным днем акушерки 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Перші секунди нового життя

Ви бачите на своїй роботі щодня,

Діточок на світ ви приймаєте,

Матусям натхненно допомагаєте.

Бажаємо вам здоров'я величезного,

В родинах щастя безмежного,

Настрою завжди вам чудового,

Життя радісного й кольорового.

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На світ допомагаєте з'явитись,

Десятки, сотням немовлят,

Одна з найважчих професій,

Немовлята кривляться, кричать.

Бажаємо ніколи не томитись,

Низький-низький уклін,

Такою ж доброю залишатись,

Навіть після нічних змін.

Поздравления с Международным днем акушерки 2025 / Коллаж LifeStyle24

О других профессиональных праздниках мая 2025 года – читайте далее в нашем материале.

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Поздравляю с Международным днем акушеры! Желаю, чтобы благодарность за помощь и содействие во время родов лилась рекой и отражалась в душевном тепле и умиротворении. Будьте счастливыми, здоровыми, успешными во всех сферах жизни!

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Поздравляю с Международным днем акушерки. Желаю с радостью и удовольствием принимать детишек. Желаю уверенно держаться на профессиональной позиции. Желаю с каждым таинством рождения наполнять сердце вдохновением для счастливой жизни. Желаю крепкого здоровья, всегда отличного настроения и большого уважения за ценный труд, за помощь женщинам становиться мамами, за появление на свет наших детишек!

Поздравление с Международным днем акушерки 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем акушерки

Вас ми вітаєм!

Гарного настрою

Щиро бажаєм!

Вдячні Вам всі

За дітей, за життя,

Ви першими чуєте

Серцебиття!

Професію гарну

Колись Ви обрали,

Бажаєм, щоб Вас

Все життя шанували!

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Міжнародний нині день –

Зі святом гідно вас вітаємо!

Акушеркам на щодень

Щастя і добра бажаємо!

Ще терпіння і любові,

Вдячності вам від людей,

Ви – життя всього основа,

Хай цвітуть вам орхідеї!