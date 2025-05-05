В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О запретах и приметах на 5 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы
День памяти великомученицы Ирины Македонской
Она жила в I веке в Македонии и была дочерью правителя Ликиния. Еще в юности девушка решила принять христианство и креститься. До крещения, которое провел апостол Тимофей, ее звали Пенелопа. После этого праздника взяла новое имя – Ирина и захотела посвятить свою жизнь Богу. Девушка отказалась выходить замуж, вместо этого начала проповедовать христианство. Более того, Ирина стремилась обратить собственных родителей к вере, но Ликиний был против этого. Правитель пытался заставить дочь поклониться идолам, однако у него не получилось. Девушка претерпела страшные мучения, но стойко выстояла благодаря молитвам. В связи с этим, немалое количество людей поверило в Иисуса. Перед смертью Ирина уединилась в пещере возле Эфеса, где ее тело впоследствии исчезло.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Не рекомендуется начинать делать ремонт.
- Нельзя устраивать генеральную уборку, потому что тогда "смоете" свое счастье.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то ожидайте похолодания.
- Если увидите радугу, то в этом году будет обильный урожай.
- Если услышите пение кукушки, то вскоре потеплеет.
- Если пчелы далеко отлетели от ульев, то май будет теплым.
Что еще отмечают
Международный день акушерки. Его ежегодно отмечают 5 мая. Этот профессиональный праздник ввели в 1992 году по инициативе Международной конфедерации акушерок. Главная цель этого дня – привлечь внимание людей к роли акушерок в сохранении здоровья матерей и новорожденных, а также признать профессиональный вклад специалистов в общество