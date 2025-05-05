В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О запретах и приметах на 5 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти великомученицы Ирины Македонской

Она жила в I веке в Македонии и была дочерью правителя Ликиния. Еще в юности девушка решила принять христианство и креститься. До крещения, которое провел апостол Тимофей, ее звали Пенелопа. После этого праздника взяла новое имя – Ирина и захотела посвятить свою жизнь Богу. Девушка отказалась выходить замуж, вместо этого начала проповедовать христианство. Более того, Ирина стремилась обратить собственных родителей к вере, но Ликиний был против этого. Правитель пытался заставить дочь поклониться идолам, однако у него не получилось. Девушка претерпела страшные мучения, но стойко выстояла благодаря молитвам. В связи с этим, немалое количество людей поверило в Иисуса. Перед смертью Ирина уединилась в пещере возле Эфеса, где ее тело впоследствии исчезло.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Не рекомендуется начинать делать ремонт.

Нельзя устраивать генеральную уборку, потому что тогда "смоете" свое счастье.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то ожидайте похолодания.

Если увидите радугу, то в этом году будет обильный урожай.

Если услышите пение кукушки, то вскоре потеплеет.

Если пчелы далеко отлетели от ульев, то май будет теплым.

Что еще отмечают

Международный день акушерки. Его ежегодно отмечают 5 мая. Этот профессиональный праздник ввели в 1992 году по инициативе Международной конфедерации акушерок. Главная цель этого дня – привлечь внимание людей к роли акушерок в сохранении здоровья матерей и новорожденных, а также признать профессиональный вклад специалистов в общество