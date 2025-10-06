У перший понеділок жовтня традиційно відзначають Міжнародний день лікаря. Це свято, коли варто згадати про самовіддану працю медиків, їхню терплячість та людяність, адже від них залежить здоров'я суспільства.

Історія Міжнародного дня лікаря бере свій початок у середині ХХ століття. Тоді медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" та Всесвітня організація охорони здоров'я запропонували створити професійне свято для медиків. Головна мета цього дня – підкреслити глобальну важливість професії, пише LifeStyle24 з посиланням на Médecins Sans Frontières.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Міжнародним днем лікаря у картинках і прозі. Збережіть їх собі та надішліть тим, хто присвятив своє життя порятунку інших.

Міжнародний день лікаря 2025: привітання у картинках і прозі

З Міжнародним днем лікаря! Бажаю вам завжди бути здоровою, щасливою і усміхненою! Нехай ваше життя складається добре, а праця – гідно оплачується. Кар'єрних вам висот і поваги колег!

***

З Міжнародним днем лікаря! Бажаю вам, героям у халатах, завжди отримувати заслужене визнання. Нехай вдячність пацієнтів не знає меж і дає сили й надалі працювати на благо людей.

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо вас з цим важливим професійним святом, дорогі лікарі! Ви цілителі тіл і душ, не шкодуєте своїх сил, рятуючи здоров'я і життя інших людей. Нехай вам завжди трапляються тільки вдячні пацієнти, а праця приносить моральне задоволення і радість. Сил вам і тепла!

***

З щирого серця вітаю вас з Міжнародним днем лікаря! Нехай кожне врятоване життя зарахується вам Богом. Бажаємо вам сил, терпіння, знань і любові до роботи, адже тільки той, хто щиро любить таку складну роботу, зможе з нею впоратися!

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю вас з Днем лікаря! Дякую вам за мужність, за чуйність і за вірність професії. Нехай у вашому житті буде більше світла, миру і вдячності. І нехай ви і ваші близькі завжди будете здорові!

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем лікаря! Дякую за твоє добре серце і за турботу, за руки, які творять справжні дива. Нехай у житті буде більше світла і тепла, а безсонні ночі нехай поступаються місцем спокою і відпочинку. Міцного здоров'я тобі і твоїм рукам, душевної гармонії та вдячних пацієнтів!

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".