Це свято почали відзначати у 1985 році за ініціативою Міжнародного союзу архітекторів. Відтоді Всесвітній день архітектора щорічно вшановують у перший понеділок жовтня, пише LifeStyle24.

Дивіться також Календар свят на жовтень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

Тож сьогодні, 6 жовтня, маємо чудову нагоду подякувати архітекторам за їхню працю, сміливі ідеї та за те, що вони вміють бачити красу там, де інші помічають лише порожній простір. Наша редакція підготувала теплі привітання у картинках і прозі для фахівців.

Всесвітній день архітектора 2025: як привітати у картинках і прозі?

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​архітектора! Бажаю втілення ідей, душевного піднесення та кар'єрного зростання. Нехай буде щастя та мир у сім'ї, будь здоровим та незалежним!

***

Вітаю тебе зі Всесвітнім днем ​​архітектора! Бажаю своїми мріями та надіями, своїми фантазіями та усмішками створювати дивовижний внутрішній світ в улюбленому архітектурному стилі. Бажаю щастя та світлих почуттів радості на даху твого будинку, неперевершеного таланту та доброти.

Привітання зі Всесвітнім днем архітектора 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​архітектора! Нехай прекрасні архітектурні споруди тішать наші очі не одне століття! Дякую за проєктування тих будівель, які вже створені чи створюватимуться! Бажаю багато натхнення, цікавих ідей та їх втілення, успіхів та отримувати задоволення від роботи!

Привітання зі Всесвітнім днем архітектора 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, що 6 жовтня також відзначають Міжнародний день лікаря. Дивіться привітання зі святом – у нашому матеріалі.

***

Зі святом, архітекторе! Бажаю гарно мислити, весело мріяти, дивовижно споруджувати й всіх навколо захоплювати. Нехай кожен день буде натхненням, нехай кожна мить дарує любов, удачу і щастя. Бажаю міцного здоров'я та високої планки успіху!

Привітання зі Всесвітнім днем архітектора 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​архітектора та бажаю цікавих задумів у діяльності, приголомшливих ідей у ​​творчості, прекрасних миттєвостей у житті. Нехай ідеально поєднуються деталі та стилі, нехай витончений має вигляд будь-яка твоя споруда та конструкція.

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".