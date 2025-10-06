Історія Міжнародного дня лікаря бере свій початок у середині ХХ століття. Тоді медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" та Всесвітня організація охорони здоров'я запропонували створити професійне свято для медиків. Головна мета цього дня – підкреслити глобальну важливість професії, пише LifeStyle24 з посиланням на Médecins Sans Frontières.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Міжнародним днем лікаря у картинках і прозі. Збережіть їх собі та надішліть тим, хто присвятив своє життя порятунку інших.

Міжнародний день лікаря 2025: привітання у картинках і прозі

З Міжнародним днем лікаря! Бажаю вам завжди бути здоровою, щасливою і усміхненою! Нехай ваше життя складається добре, а праця – гідно оплачується. Кар'єрних вам висот і поваги колег!

***

З Міжнародним днем лікаря! Бажаю вам, героям у халатах, завжди отримувати заслужене визнання. Нехай вдячність пацієнтів не знає меж і дає сили й надалі працювати на благо людей.

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо вас з цим важливим професійним святом, дорогі лікарі! Ви цілителі тіл і душ, не шкодуєте своїх сил, рятуючи здоров'я і життя інших людей. Нехай вам завжди трапляються тільки вдячні пацієнти, а праця приносить моральне задоволення і радість. Сил вам і тепла!

***

З щирого серця вітаю вас з Міжнародним днем лікаря! Нехай кожне врятоване життя зарахується вам Богом. Бажаємо вам сил, терпіння, знань і любові до роботи, адже тільки той, хто щиро любить таку складну роботу, зможе з нею впоратися!

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю вас з Днем лікаря! Дякую вам за мужність, за чуйність і за вірність професії. Нехай у вашому житті буде більше світла, миру і вдячності. І нехай ви і ваші близькі завжди будете здорові!

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем лікаря! Дякую за твоє добре серце і за турботу, за руки, які творять справжні дива. Нехай у житті буде більше світла і тепла, а безсонні ночі нехай поступаються місцем спокою і відпочинку. Міцного здоров'я тобі і твоїм рукам, душевної гармонії та вдячних пацієнтів!

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".