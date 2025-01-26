З Міжнародним днем митника 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

26 січня весь світ відзначає Міжнародний день митника. Це професійне свято для працівників митних служб, діяльність яких є дуже важливою в сучасному світі.

Історія Міжнародного дня митника починається з 1952 року. Тоді набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. Вже через рік, 26 січня, у Брюсселі провели перші її збори. У 1994 році Раду митного співробітництва перейменували у Всесвітню митну організацію, до складу якої наразі входять понад 180 країн світу, зокрема Україна.

Що цікаво, свято митників почали щорічно відзначати з 1983 року, щоб вшанувати роботу фахівців, які займаються заходами забезпечення державної безпеки, розповідає 24 Канал. Важливо зазначити, що ще існує День митника України. Його щорічно святкують 25 червня, починаючи з 2020 року, коли очільник нашої країни Володимир Зеленський підписав відповідний Указ.

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З нагоди свята наша редакція підготувала картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які працюють у митних службах.

Привітання з Міжнародним днем митника 2025: картинки й листівки

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

Подаруйте гарний настрій працівникам митних служб сьогодні та привітайте їх з професійним святом! З Міжнародним днем митника!