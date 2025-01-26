История Международного дня таможенника начинается с 1952 года. Тогда вступила в силу Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества. Уже через год, 26 января, в Брюсселе провели первое его собрание. В 1994 году Совет таможенного сотрудничества переименовали во Всемирную таможенную организацию, в состав которой сейчас входят более 180 стран мира, в частности Украина.

Что интересно, праздник таможенников начали ежегодно отмечать с 1983 года, чтобы почтить работу специалистов, которые занимаются мерами обеспечения государственной безопасности, рассказывает 24 Канал. Важно отметить, что еще существует День таможенника Украины. Его ежегодно празднуют 25 июня, начиная с 2020 года, когда глава нашей страны Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ.

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По случаю праздника наша редакция подготовила картинки-поздравления. Отправьте их своим родным и близким, которые работают в таможенных службах.

Поздравления с Международным днем таможенника 2025: картинки и открытки

Поздравления с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Поздравление с Международным днем таможенника 2025 / Коллаж LifeStyle 24

Подарите хорошее настроение работникам таможенных служб сегодня и поздравьте их с профессиональным праздником! С Международным днем таможенника!