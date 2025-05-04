З Міжнародним днем пожежників 2025: гарні привітання у прозі, картинках і віршах

4 травня у світі відзначають Міжнародний день пожежників. Це професійне свято вшановує фахівців, які не бояться боротися з вогнем та рятувати життя людей.

Міжнародний день пожежників вирішили запровадити після трагедії, яка відбулася у 1998 році в Австралії. Тоді сталася лісова пожежа, яку намагалися загасити спеціалісти. Однак внаслідок зміни напрямку вітру полум'я перекинулося на п'ятьох пожежників, які загинули через ураження вогнем, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть теплі побажання своїм рідним і друзям пожежникам та подякуйте їм за важливу роботу.

Привітання з Міжнародним днем пожежників 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з професійним святом! У цей день бажаю вам успіху, везіння і неодмінно здоров'я! Нехай надзвичайних ситуацій у вашому житті буде якомога менше, нехай Господь оберігає вас і веде праведним шляхом! З Міжнародним днем пожежників!

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Бажаю безпечних і спокійних змін. Надійних товаришів, чудової амуніції та спецтехніки. Будьте уважними, здоровими, готовими до подвигів і завжди в гарному настрої! З Міжнародним днем пожежників!

Привітання з Міжнародним днем пожежників 2025 / Колаж LifeStyle24

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У Міжнародний день пожежників хочу подякувати найвідважнішим людям на цій планеті! Справжні герої проявляють мужність і витримку кожен день. Я бажаю, щоб самовладання ніколи не залишало вас, а удача завжди була на вашому боці!

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Вітаю з Міжнародним днем пожежників і щиро бажаю ніколи не піддаватися розгубленості й відчаю, завжди боротися до кінця, з упевненістю і міцними силами братися за будь-яку нову справу, неодмінно домагатися бажаних результатів і ніколи не забувати про заходи безпеки. Нехай Бог тебе оберігає, нехай ангел допомагає впоратися з будь-якою бідою.

Привітання з Міжнародним днем пожежників 2025 / Колаж LifeStyle24

Про інші міжнародні та професійні свята травня 2025 року – дізнавайтеся в нашому матеріалі.

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Ваша праця під силу тільки сміливим.

Лише тим, кому невідомий страх.

Лише найстійкішим і вмілим,

Добро сяє в чиїх очах.

Нехай вас успіх не покидає,

А щастя вас у долі чекає.

Нехай лише душа вогнем палає,

У всьому Ангел допомагає.

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Стихійні лиха, і страшні пожежі

Не знають ані графіку, ні часу!

Пожежник ти, а значить швидко й обережно

В потрібнім місці опиняєшся одразу!

Хвилюються за тебе рідні люди.

Не легко їм вночі спокійно спати!

Та хто ж іще нести, крім тебе, службу буде,

І на сигнал біди завжди реагувати?!

Привітання з Міжнародним днем пожежників 2025 / Колаж LifeStyle24

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Приборкувачу вогню –

Побажання від мене:

На роботі не горіти

І душею, щоб не тліти.

Якщо виття немає сирени –

Міцніше спати під час зміни.

Не ризикувати марно, безперечно,

Там, де занадто пожежонебезпечно.