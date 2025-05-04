З Міжнародним днем пожежників 2025: гарні привітання у прозі, картинках і віршах
- 4 травня відзначають Міжнародний день пожежників, заснований після трагедії 1998 року в Австралії, в якій загинули п'ятеро пожежників.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі та віршах.
4 травня у світі відзначають Міжнародний день пожежників. Це професійне свято вшановує фахівців, які не бояться боротися з вогнем та рятувати життя людей.
Міжнародний день пожежників вирішили запровадити після трагедії, яка відбулася у 1998 році в Австралії. Тоді сталася лісова пожежа, яку намагалися загасити спеціалісти. Однак внаслідок зміни напрямку вітру полум'я перекинулося на п'ятьох пожежників, які загинули через ураження вогнем, розповідає LifeStyle24.
Дивіться також Місту Лева – 769 років: найгарніші картинки-привітання з Днем Львова
З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть теплі побажання своїм рідним і друзям пожежникам та подякуйте їм за важливу роботу.
Привітання з Міжнародним днем пожежників 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю з професійним святом! У цей день бажаю вам успіху, везіння і неодмінно здоров'я! Нехай надзвичайних ситуацій у вашому житті буде якомога менше, нехай Господь оберігає вас і веде праведним шляхом! З Міжнародним днем пожежників!
***
Бажаю безпечних і спокійних змін. Надійних товаришів, чудової амуніції та спецтехніки. Будьте уважними, здоровими, готовими до подвигів і завжди в гарному настрої! З Міжнародним днем пожежників!
***
У Міжнародний день пожежників хочу подякувати найвідважнішим людям на цій планеті! Справжні герої проявляють мужність і витримку кожен день. Я бажаю, щоб самовладання ніколи не залишало вас, а удача завжди була на вашому боці!
***
Вітаю з Міжнародним днем пожежників і щиро бажаю ніколи не піддаватися розгубленості й відчаю, завжди боротися до кінця, з упевненістю і міцними силами братися за будь-яку нову справу, неодмінно домагатися бажаних результатів і ніколи не забувати про заходи безпеки. Нехай Бог тебе оберігає, нехай ангел допомагає впоратися з будь-якою бідою.
Про інші міжнародні та професійні свята травня 2025 року – дізнавайтеся в нашому матеріалі.
***
Ваша праця під силу тільки сміливим.
Лише тим, кому невідомий страх.
Лише найстійкішим і вмілим,
Добро сяє в чиїх очах.
Нехай вас успіх не покидає,
А щастя вас у долі чекає.
Нехай лише душа вогнем палає,
У всьому Ангел допомагає.
***
Стихійні лиха, і страшні пожежі
Не знають ані графіку, ні часу!
Пожежник ти, а значить швидко й обережно
В потрібнім місці опиняєшся одразу!
Хвилюються за тебе рідні люди.
Не легко їм вночі спокійно спати!
Та хто ж іще нести, крім тебе, службу буде,
І на сигнал біди завжди реагувати?!
***
Приборкувачу вогню –
Побажання від мене:
На роботі не горіти
І душею, щоб не тліти.
Якщо виття немає сирени –
Міцніше спати під час зміни.
Не ризикувати марно, безперечно,
Там, де занадто пожежонебезпечно.