Международный день пожарных решили ввести после трагедии, которая произошла в 1998 году в Австралии. Тогда произошел лесной пожар, который пытались потушить специалисты. Однако в результате изменения направления ветра пламя перекинулось на пятерых пожарных, которые погибли из-за поражения огнем, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте теплые пожелания своим родным и друзьям пожарным и поблагодарите их за важную работу.

Поздравления с Международным днем пожарных 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с профессиональным праздником! В этот день желаю вам успеха, везения и непременно здоровья! Пусть чрезвычайных ситуаций в вашей жизни будет как можно меньше, пусть Господь оберегает вас и ведет праведным путем! С Международным днем пожарных!

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Желаю безопасных и спокойных смен. Надежных товарищей, замечательной амуниции и спецтехники. Будьте внимательными, здоровыми, готовыми к подвигам и всегда в хорошем настроении! С Международным днем пожарных!

Поздравление с Международным днем пожарных 2025 / Коллаж LifeStyle24

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В Международный день пожарных хочу поблагодарить самых отважных людей на этой планете! Настоящие герои проявляют мужество и выдержку каждый день. Я желаю, чтобы самообладание никогда не покидало вас, а удача всегда была на вашей стороне!

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Поздравляю с Международным днем пожарных и искренне желаю никогда не поддаваться растерянности и отчаянию, всегда бороться до конца, с уверенностью и крепкими силами браться за любое новое дело, непременно добиваться желаемых результатов и никогда не забывать о мерах безопасности. Пусть Бог тебя оберегает, пусть ангел помогает справиться с любой бедой.

Поздравления с Международным днем пожарных 2025 / Коллаж LifeStyle24

О других международных и профессиональных праздниках мая 2025 года – узнавайте в нашем материале.

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Ваша праця під силу тільки сміливим.

Лише тим, кому невідомий страх.

Лише найстійкішим і вмілим,

Добро сяє в чиїх очах.

Нехай вас успіх не покидає,

А щастя вас у долі чекає.

Нехай лише душа вогнем палає,

У всьому Ангел допомагає.

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Стихійні лиха, і страшні пожежі

Не знають ані графіку, ні часу!

Пожежник ти, а значить швидко й обережно

В потрібнім місці опиняєшся одразу!

Хвилюються за тебе рідні люди.

Не легко їм вночі спокійно спати!

Та хто ж іще нести, крім тебе, службу буде,

І на сигнал біди завжди реагувати?!

Поздравление с Международным днем пожарных 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Приборкувачу вогню –

Побажання від мене:

На роботі не горіти

І душею, щоб не тліти.

Якщо виття немає сирени –

Міцніше спати під час зміни.

Не ризикувати марно, безперечно,

Там, де занадто пожежонебезпечно.