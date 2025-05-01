З Міжнародним днем праці 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

1 травня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день праці. Попри стереотипи, це свято не було створене в СРСР й не має радянського походження.

Коріння Міжнародного дня праці сягають другої половини ХІХ століття, коли американці боролися за свої робітничі права у США. У 1880-х роках громадяни активно виступали за скорочення тривалості робочого дня до восьми годин. 1 травня 1886 року почалися масові страйки, які перетворилися у конфлікт. Тоді в натовп хтось кинув вибухівку, внаслідок чого загинули кілька поліціянтів і цивільних. Через два роки офіційно встановили День боротьби за права робітників. Після цього акції протесту щорічно почали відбуватися у різних містах Європи та Сполучених Штатів Америки, розповідає LifeStyle24.

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Важливо зазначити, що в Радянському Союзі це свято перетворилося на інструмент ідеології, з масовими парадами та демонстраціями, які мали підкреслити єдність народу й партії. Однак сам задум свята виник задовго до революцій у Росії та не асоціюється з вихідним днем, коли можна відпочити від роботи.

З нагоди Міжнародного дня праці наша редакція підготувала гарні привітання у картинках. Надішліть їх своїм рідним та друзям та нагадайте їм справжню історію цього свята.

Привітання з Міжнародним днем праці 2025: картинки й листівки

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Про інші міжнародні свята травня 2025 року – дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем праці / Колаж LifeStyle24

Зберігайте собі ці картинки та надішліть їх своїм знайомим. З Міжнародним днем праці!