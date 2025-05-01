Корни Международного дня труда достигают второй половины XIX века, когда американцы боролись за свои рабочие права в США. В 1880-х годах граждане активно выступали за сокращение продолжительности рабочего дня до восьми часов. 1 мая 1886 года начались массовые забастовки, которые превратились в конфликт. Тогда в толпу кто-то бросил взрывчатку, в результате чего погибли несколько полицейских и гражданских. Через два года официально установили День борьбы за права рабочих. После этого акции протеста ежегодно начали происходить в разных городах Европы и Соединенных Штатов Америки, рассказывает LifeStyle24.

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Важно отметить, что в Советском Союзе этот праздник превратился в инструмент идеологии, с массовыми парадами и демонстрациями, которые должны были подчеркнуть единство народа и партии. Однако сам замысел праздника возник задолго до революций в России и не ассоциируется с выходным днем, когда можно отдохнуть от работы.

По случаю Международного дня труда наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках. Отправьте их своим родным и друзьям и напомните им настоящую историю этого праздника.

Поздравления с Международным днем труда 2025: картинки и открытки

Поздравления с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

О других международных праздниках мая 2025 года – узнавайте в нашем материале.

Поздравления с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Международным днем труда / Коллаж LifeStyle24

Сохраняйте себе эти картинки и отправьте их своим знакомым. С Международным днем труда!