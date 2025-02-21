Сьогодні – Міжнародний день рідної мови 2025: історія важливого свята

Міжнародний день рідної мови відзначається щороку 21 лютого. Це свято стало символом підтримки мовної та культурної спадщини народів у всьому світі.

Що цікаво, дату Міжнародного дня рідної мови обрали невипадково. Про історію цього свята – розповідає 24 Канал.

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Міжнародний день рідної мови 2025: історія свята

21 лютого 1952 року в Бангладеші відбулася демонстрація студентів. Вони вимагали визнання бенгальської мови державною, але влада Пакистану жорстоко придушила протест, через що кілька людей навіть загинули. Ця подія стала важливим етапом у боротьбі за мовні права громадян.

У 1971 році Бангладеш проголосив незалежність і встановив 21 лютого Днем загиблих за власну мову. Щоб вшанувати пам'ять про померлих і привернути увагу до мовних прав людей, ЮНЕСКО ухвалила рішення про створення Міжнародного дня рідної мови. Це відбувалося з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року на XXX сесії Генеральної конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, у Парижі.

Міжнародний день рідної мови 2025 / Колаж LifeStyle24

Традиції Міжнародного дня рідної мови

Зазвичай у це свято в навчальних закладах в усьому світі проводяться тематичні уроки, флешмоби, конкурси, диктанти та лекції. У Міжнародний день рідної мови люди звертають особливу увагу на її розвиток та популяризацію серед молоді.

В Україні це свято має особливе значення, адже наша мова – невіддільна частина історії та боротьби за незалежність. Протягом століть українська зазнавала утисків, заборон і репресій. Хоч мову і намагалися витіснити, але сьогодні це один із найважливіших символів нашої державності.