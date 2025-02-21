Что интересно, дату Международного дня родного языка выбрали не случайно. Об истории этого праздника – рассказывает 24 Канал.

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Международный день родного языка 2025: история праздника

21 февраля 1952 года в Бангладеше состоялась демонстрация студентов. Они требовали признания бенгальского языка государственным, но власти Пакистана жестоко подавили протест, из-за чего несколько человек даже погибли. Это событие стало важным этапом в борьбе за языковые права граждан.

В 1971 году Бангладеш провозгласил независимость и установил 21 февраля Днем погибших за собственный язык. Чтобы почтить память об умерших и привлечь внимание к языковым правам людей, ЮНЕСКО приняла решение о создании Международного дня родного языка. Это происходило с 26 октября по 17 ноября 1999 года на XXX сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в Париже.

Международный день родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Традиции Международного дня родного языка

Обычно в этот праздник в учебных заведениях во всем мире проводятся тематические уроки, флешмобы, конкурсы, диктанты и лекции. В Международный день родного языка люди обращают особое внимание на его развитие и популяризацию среди молодежи.

В Украине этот праздник имеет особое значение, ведь наш язык – неотъемлемая часть истории и борьбы за независимость. На протяжении веков украинский подвергался притеснениям, запретов и репрессий. Хотя язык и пытались вытеснить, но сегодня это один из важнейших символов нашей государственности.