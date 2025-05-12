З Міжнародним днем медсестри 2025: найтепліші привітання у картинках і словах

Щороку 12 травня відзначають Міжнародний день медсестри. Це професійне свято вшановує діяльність фахівчинь, які піклуються про пацієнтів та допомагають рятувати життя.

З нагоди свята LifeStyle24 підготував щирі привітання з Міжнародним днем медсестри у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім знайомим та друзям, які відзначають це професійне свято.

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Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025: картинки, проза й вірші

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З Днем медсестри привітати вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі вам побажаю,

Нехай завжди збуваються всі мрії

І ніколи не покидають надії!

***

У медсестри сьогодні свято,

Для неї це найкраща мить.

Роботи в неї так багато,

Нема коли очей їй затулить!

Завжди охайна, в білому халаті,

Спішить на поміч кожному із нас,

І простирадла всім замінить у палаті,

І на сторожі вона кожен час!

І в день чудовий, міжнародний,

Ми хочемо тобі щиро побажати:

Натхнення у такій важкій роботі,

І буде хай всесвітня благодать!

Привітання з Міжнародним днем медсестри / Колаж LifeStyle24

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Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На охороні здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

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Твоя робота надзвичайна і важка,

Ти дбайлива та завжди готова до діла.

Хоча ти медсестра, але в нашій душі

Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.

Привітання з Міжнародним днем медсестри / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, раніше ми розповідали про інші професійні свята травня 2025 року.

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Сьогодні я хочу привітати вас з Міжнародним днем медсестри і висловити щиру вдячність за вашу невтомну працю та безкорисливу допомогу людям у потребі. Ваші руки допомагають зцілювати рани, ваші слова надію, а ваша турбота допомагає нам знайти силу та віру в майбутнє.

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Сьогодні, в Міжнародний день медсестри, хочу сказати вам дякую за те, що ви є нашою опорою, нашими захисниками й нашими друзями. Я ціную вашу працю і відданість, і завжди пам’ятатиму, як ви стоїте поруч у найскладніші моменти.

Привітання з Міжнародним днем медсестри / Колаж LifeStyle24

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Вітаю всіх медичних сестричок! Бажаю, щоб життя було до вас так само добрим і прихильним, як і ви ставитеся до своїх пацієнтів. Нехай воно оточить вас таким же теплом і турботою, подарує вам стільки ж уваги і турботи, допоможе в складних ситуаціях і збереже ваше здоров'я. Бажаю багато радісних подій, спокійних трудових днів і величезної, щирої подяки від пацієнтів. Зі святом!

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Вітаю з професійним святом – Днем медсестри! Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливих пацієнтів, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Легкості в руках, ясності в голові, вдячних пацієнтів! І, звичайно ж, підвищення на роботі, хто ж про це не мріє?