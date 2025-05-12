З нагоди свята LifeStyle24 підготував щирі привітання з Міжнародним днем медсестри у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім знайомим та друзям, які відзначають це професійне свято.
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Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025: картинки, проза й вірші
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З Днем медсестри привітати вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі вам побажаю,
Нехай завжди збуваються всі мрії
І ніколи не покидають надії!
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У медсестри сьогодні свято,
Для неї це найкраща мить.
Роботи в неї так багато,
Нема коли очей їй затулить!
Завжди охайна, в білому халаті,
Спішить на поміч кожному із нас,
І простирадла всім замінить у палаті,
І на сторожі вона кожен час!
І в день чудовий, міжнародний,
Ми хочемо тобі щиро побажати:
Натхнення у такій важкій роботі,
І буде хай всесвітня благодать!
Привітання з Міжнародним днем медсестри / Колаж LifeStyle24
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Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На охороні здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медсестри, вітання прийміть!
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Твоя робота надзвичайна і важка,
Ти дбайлива та завжди готова до діла.
Хоча ти медсестра, але в нашій душі
Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.
Привітання з Міжнародним днем медсестри / Колаж LifeStyle24
Зазначимо, раніше ми розповідали про інші професійні свята травня 2025 року.
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Сьогодні я хочу привітати вас з Міжнародним днем медсестри і висловити щиру вдячність за вашу невтомну працю та безкорисливу допомогу людям у потребі. Ваші руки допомагають зцілювати рани, ваші слова надію, а ваша турбота допомагає нам знайти силу та віру в майбутнє.
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Сьогодні, в Міжнародний день медсестри, хочу сказати вам дякую за те, що ви є нашою опорою, нашими захисниками й нашими друзями. Я ціную вашу працю і відданість, і завжди пам’ятатиму, як ви стоїте поруч у найскладніші моменти.
Привітання з Міжнародним днем медсестри / Колаж LifeStyle24
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Вітаю всіх медичних сестричок! Бажаю, щоб життя було до вас так само добрим і прихильним, як і ви ставитеся до своїх пацієнтів. Нехай воно оточить вас таким же теплом і турботою, подарує вам стільки ж уваги і турботи, допоможе в складних ситуаціях і збереже ваше здоров'я. Бажаю багато радісних подій, спокійних трудових днів і величезної, щирої подяки від пацієнтів. Зі святом!
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Вітаю з професійним святом – Днем медсестри! Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливих пацієнтів, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Легкості в руках, ясності в голові, вдячних пацієнтів! І, звичайно ж, підвищення на роботі, хто ж про це не мріє?