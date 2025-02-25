День української жінки й 8 березня: чи це різні свята і в чому їхня суть

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці все частіше обговорюють питання, чи варто відзначати Міжнародний жіночий день. Водночас у нашій країні існує День української жінки, який часто порівнюють зі святом 8 березня.

Однак їхня історія суттєво відрізняється. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Цікаво З Днем української жінки 2025: щирі привітання у картинках і прозі

Міжнародний жіночий день: історія свята

Свято 8 березня має міжнародне коріння. Його історія почалася у XIX столітті, коли жінки в різних країнах почали боротися за свої права, зокрема, за рівну оплату праці та кращі умови життя. У 1910 році на Другій міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені запропонували відзначати Міжнародний жіночий день у березні. Та через 67 років Організація Об'єднаних Націй визнала 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.

У багатьох країнах це свято просуває феміністичні цінності, проте у пострадянських державах, зокрема в Україні, упродовж тривалого часу воно мало зовсім інше значення. Так, Міжнародний жіночий день перетворився на день привітань, подарунків і компліментів дівчатам, втративши свій первинний сенс боротьби за рівність.

Міжнародний жіночий день 2025 / Фото Freepik

День української жінки: що це за свято

День української жінки – це нове свято, яке має підкреслити силу, мудрість та незламність українських жінок. Його вирішили запровадити ще у 2023 році, коли Верховна Рада зареєструвала відповідний законопроєкт. Це свято відзначають 25 лютого, попри те, що дата ще не є офіційно встановленою на державному рівні. Втім, її популярність зростає, особливо серед українців, які хочуть відійти від радянських традицій святкування 8 березня.

Для України це не просто день, коли жінок вітають із квітами та подарунками. У це свято громадяни визнають внесок українок у культуру, науку, військову справу та інші сфери життя. Водночас замість радянських традицій, у День української жінки проводять заходи, присвячені ролі дівчат в історії та сучасності. Так, люди вшановують пам'ять видатних українок, влаштовують благодійні ініціативи на підтримку жінок-військових, переселенок і матерів загиблих героїв. Також у містах проводяться різноманітні дискусії та лекції про жіноче лідерство й права дівчат у сучасному світі.