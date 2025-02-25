Однако их история существенно отличается. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Международный женский день: история праздника

Праздник 8 марта имеет международные корни. Его история началась в XIX веке, когда женщины в разных странах начали бороться за свои права, в частности, за равную оплату труда и лучшие условия жизни. В 1910 году на Второй международной конференции социалисток в Копенгагене предложили отмечать Международный женский день в марте. И через 67 лет Организация Объединенных Наций признала 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.

Во многих странах этот праздник продвигает феминистические ценности, однако в постсоветских государствах, в частности в Украине, на протяжении длительного времени он имел совсем другое значение. Так, Международный женский день превратился в день поздравлений, подарков и комплиментов девушкам, потеряв свой первоначальный смысл борьбы за равенство.

Международный женский день 2025 / Фото Freepik

День украинской женщины: что это за праздник

День украинской женщины – это новый праздник, который должен подчеркнуть силу, мудрость и несокрушимость украинских женщин. Его решили ввести еще в 2023 году, когда Верховная Рада зарегистрировала соответствующий законопроект. Этот праздник отмечают 25 февраля, несмотря на то, что дата еще не является официально установленной на государственном уровне. Впрочем, ее популярность растет, особенно среди украинцев, которые хотят отойти от советских традиций празднования 8 марта.

Для Украины это не просто день, когда женщин поздравляют с цветами и подарками. В этот праздник граждане признают вклад украинок в культуру, науку, военное дело и другие сферы жизни. В то же время вместо советских традиций, в День украинской женщины проводят мероприятия, посвященные роли девушек в истории и современности. Так, люди чтят память выдающихся украинок, устраивают благотворительные инициативы в поддержку женщин-военных, переселенок и матерей погибших героев. Также в городах проводятся различные дискуссии и лекции о женском лидерстве и правах девушек в современном мире.