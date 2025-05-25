Чому не можна дивитися на похорон через вікно

У житті кожної людини рано чи пізно настає момент, коли доводиться стикнутися зі смертю найближчих. Втім, виникають ситуації, коли хтось неусвідомлено стає свідком чужого горя.

Так, у народі кажуть, що в жодному разі не можна спостерігати за похороном через вікно. Чому цього не варто робити – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна дивитися у вікно, коли триває похорон

У давнину наші предки вірили, що в момент похорону душа померлого ще не покинула земний світ, а натомість спостерігає за прощанням. Якщо вона побачить людину, яка з цікавістю стежить за процесією крізь вікно, то може забрати її з собою в потойбіччя.

Річ у тім, що за народними повір'ями, вікно символізує портал між світом живих і мертвих. Саме тому пращури вважали, що таке необережне спостереження нібито спричиняє виникнення хвороб, депресії або навіть приваблює смерть у родину. Заради безпеки та поваги до мертвих, люди зазвичай відвертаються від вікна, за яким проходить похорон, щоб не втрутитися у перехід душі померлого в інший світ.

У сучасному світі все більше людей ігнорує подібні прикмети. Однак дехто не бажає спокушати долю, тому дотримується цих повір'їв.

Похорон / Фото Freepik

Чому не можна переходити дорогу похоронній процесії

Переходячи дорогу похоронній процесії, виникає високий ризик притягнути нещастя та біди у свою родину. За повір'ями, це також може привабити хвороби, важкі життєві випробування чи навіть смерть близьких. Крім цього, наші предки вірили, що так можна було потурбувати душу померлого, яка ще не покинула цей світ, та не дозволити їй знайти спокій.