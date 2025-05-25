Так, в народе говорят, что ни в коем случае нельзя наблюдать за похоронами через окно. Почему этого не стоит делать – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя смотреть в окно, когда длятся похороны

В древности наши предки верили, что в момент похорон душа умершего еще не покинула земной мир, а вместо этого наблюдает за прощанием. Если она увидит человека, который с интересом следит за процессией сквозь окно, то может забрать его с собой в загробную жизнь.

Дело в том, что по народным поверьям, окно символизирует портал между миром живых и мертвых. Именно поэтому предки считали, что такое неосторожное наблюдение якобы вызывает возникновение болезней, депрессии или даже привлекает смерть в семью. Ради безопасности и уважения к мертвым, люди обычно отворачиваются от окна, за которым проходят похороны, чтобы не вмешаться в переход души умершего в другой мир.

В современном мире все больше людей игнорирует подобные приметы. Однако некоторые не желают искушать судьбу, поэтому придерживаются этих поверий.

Похороны / Фото Freepik

Почему нельзя переходить дорогу похоронной процессии

Переходя дорогу похоронной процессии, возникает высокий риск привлечь несчастья и беды в свою семью. По поверьям, это также может привлечь болезни, тяжелые жизненные испытания или даже смерть близких. Кроме этого, наши предки верили, что так можно было побеспокоить душу умершего, которая еще не покинула этот мир, и не позволить ей обрести покой.