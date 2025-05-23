Чи можна робити фото на цвинтарі: пояснення священника ПЦУ

У суспільстві часто виникає питання, чи припустимо фотографувати на кладовищі. Дехто вважає це проявом неповаги, тоді як хтось – звичайною справою, особливо під час поминальних днів або відвідин могил близьких.

LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України, розповідає про те, чи дозволяється християнам робити фото на цвинтарі. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

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Чи можна робити фото на цвинтарі

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк зазначив, що фотографування на кладовищі не є забороненим. За словами отця, гріха в цьому немає, адже це особисте право кожного.

Нема заборони такої, хочете – ставайте і фотографуйтеся. То ваше право, хоч і не заведено це робити, але якщо хочете, то робіть фотографії. Можна фотографувати пам'ятники, можна фотографуватися самим на цвинтарі. Гріха в тому немає,

– наголосив священник Олексій Філюк.

Водночас він порадив вірянам зберігати стриманість і повагу до місця спочинку померлих. За християнською традицією, кладовище – не місце для розваг чи поганої поведінки, а простір для молитви та вшанування пам'яті.

Коли не можна ходити на цвинтар

Люди регулярно присвячують час вшануванню пам'ять померлих родичів. Однак у народі існують повір'я, згідно з якими у деякі моменти не варто турбувати спокій покійників, щоб не накликати на себе біду.

Так, найгіршим періодом для візиту на цвинтар вважається час від заходу сонця до світанку. Цей проміжок називають "часом мертвих", коли, за повір'ями, потойбіччя пробуджується та нечиста сила починає активно досліджувати світ живих. Наші предки вірили, що перебування на цвинтарі вночі може накликати нещастя або навіть затягнути душу людини до мертвих.