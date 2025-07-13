Чому суворо заборонено ходити на цвинтар вночі

Люди традиційно вирушають на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять померлих родичів або близьких. Однак у народі вірять, що є час, коли навіть найщиріші наміри можуть обернутися небезпекою.

Здавна вважається, що після заходу сонця, особливо вночі, кладовище стає місцем сили потойбічного світу, і жива людина не може там перебувати. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна ходити на цвинтар вночі?

Наші предки називали ніч "часом мертвих". Кажуть, що ввечері межа між світом живих і потойбіччям стає тоншою, а душі покійників – активнішими.

За повір'ями, жива людина, яка порушує спокій померлих у нічні години, може опинитися під впливом потойбічного світу або навіть залишитися там назавжди. Ба більше, у деяких селах люди не виходять з дому вночі, бо бояться більше не повернутися.

Крім цього, у давнину пращури вірили, що перебування на цвинтарі вночі може накликати нещастя й хвороби в родину. Саме тому предки планували похід на кладовище на інший час.

Чи можна ходити на цвинтар вночі / Фото Freepik

Коли ще не можна йти на цвинтар?

За народними прикметами, дощова, похмура чи туманна погода є знаком, що небеса плачуть, а тому в такі дні похід на цвинтар краще відкласти. Раніше негоду сприймали як попередження про наближення тривожних подій.

Також не рекомендується йти на кладовище в середу. Річ у тім, що саме у цей день душі померлих повертаються до могил або блукають довкола, тому будь-яке втручання у їхній спокій може мати негативні наслідки.

До того ж не варто відвідувати цвинтарі під час великих свят, зокрема на Трійцю, Різдво, Великдень.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.