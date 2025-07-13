Издавна считается, что после захода солнца, особенно ночью, кладбище становится местом силы потустороннего мира, и живой человек не может там находиться. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Почему нельзя ходить на кладбище ночью?
Наши предки называли ночь "временем мертвых". Говорят, что вечером граница между миром живых и потусторонним миром становится тоньше, а души покойников – активнее.
По поверьям, живой человек, который нарушает покой умерших в ночные часы, может оказаться под влиянием потустороннего мира или даже остаться там навсегда. Более того, в некоторых селах люди не выходят из дома ночью, потому что боятся больше не вернуться.
Кроме этого, в древности предки верили, что пребывание на кладбище ночью может навлечь несчастья и болезни в семью. Именно поэтому предки планировали поход на кладбище на другое время.
Можно ли ходить на кладбище ночью / Фото Freepik
Когда еще нельзя идти на кладбище?
По народным приметам, дождливая, пасмурная или туманная погода является знаком, что небеса плачут, а потому в такие дни поход на кладбище лучше отложить. Ранее непогоду воспринимали как предупреждение о приближении тревожных событий.
Также не рекомендуется идти на кладбище в среду. Дело в том, что именно в этот день души умерших возвращаются к могилам или блуждают вокруг, поэтому любое вмешательство в их покой может иметь негативные последствия.
К тому же не стоит посещать кладбища во время больших праздников, в частности на Троицу, Рождество, Пасху.
При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.