Чому не можна переходити дорогу похоронній процесії: запам'ятайте це

Для наших предків похоронна процесія символізувала прощання з душею померлого. Згідно з давніми повір'ями, у цей час важливо дотримуватися певних правил, щоб не накликати на себе біду.

Так, у давнину вірили, що не варто переходити дорогу похоронній процесії. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна переходити дорогу похоронній процесії

Переходячи дорогу похоронній процесії, людина перетинає так званий "шлях смерті". Так, виникає високий ризик притягнути нещастя та біди у свою родину. За повір'ями, це також може привабити хвороби, важкі життєві випробування чи навіть смерть близьких.

Ба більше, наші пращури вважали, що так можна було потурбувати душу померлого, яка ще не покинула цей світ, та не дозволити їй знайти спокій. Крім цього, предки намагалися не кидати живі квіти під ноги похоронній процесії, адже якщо хтось випадково стане на рослини, то може зіткнутися зі серйозними негараздами.

Важливо зазначити, що кожен самостійно вирішує, чи дотримуватися цих повір'їв, чи ні. Якщо людина ненавмисно перейде дорогу похоронній процесії, то нічого страшного не станеться. Однак більшість все одно не бажає спокушати долю, тому довіряє подібним прикметам.

Похорон / Фото Freepik

Що не можна робити під час похорону

Під час похорону в жодному разі не можна спускатися в могилу за загубленими речами. Так, у народі кажуть, що це пророкує швидку смерть людині.

До того ж не варто стояти на краю ще не до кінця засипаної могили, бо якщо хтось туди впаде, то існує високий ризик, що життя може обірватися в найближчому майбутньому. Ба більше, згідно з народними прикметами у труну заборонено класти речі, що належать живим людям, оскільки це забере їхню енергію.