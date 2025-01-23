Чи можна ходити до храму у спортивному костюмі: відповідь священника ПЦУ

Питання зовнішнього вигляду в храмі все частіше стає причиною для дискусій. Хтось вважає, що на Божу службу не доречно приходити у спортивному одязі. Водночас інші люди впевнені, що вбрання вірянина немає значення у храмі.

24 Канал з посиланням на відео священника Православної церкви України Олексія Філюка розповідає, чи можна християнам відвідувати храм у спортивному костюмі. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Чи можна ходити до храму у спортивному костюмі

Під час подорожей за кордон або в інші міста люди зазвичай беруть із собою зручний одяг, в якому комфортно пересуватися. Тому віряни не завжди мають можливість відвідувати храм в парадному вбранні. За словами священника Православної церкви України, Бог дивиться на серце, а не на одяг. Однак християни повинні пам'ятати, що під час зустрічі з Господом у храмі варто бути пристойно вбраним. Втім, якщо парафіянин все ж прийшов у спортивному костюмі до церкви, то нічого страшного не станеться.

Віряни йдуть до храму на зустріч з Богом, тому треба бути гарно вбраним. Вас ніхто не вижене, якщо ви будете в спортивному костюмі. Священники не будуть перевіряти те, в якому одязі парафіяни прийшли до храму,

– поділився Олексій Філюк.

Чи можна жінкам приходити до церкви у штанах

Деякі люди вважають, що жінкам не варто приходити до церкви у штанах. У народі кажуть, що краще одягнути спідницю або сукню у святе місце. Багато хто звертає увагу на поширену у суспільстві думку та дотримується її.

Втім, у Православній церкві України спростували цей міф. Хоч у Старому Завіті й написано, що дівчина не має носити чоловічий одяг, а чоловік – жіночий, це не стосується штанів. У сучасному світі люди одягаються зовсім по-іншому, ніж це було кілька століть тому. Священники наголошують, що штани не можна вважати чоловічим вбранням.

Важливою є не так форма одягу, як мета, з якою він вживається. Переконані: для Бога важливе не зовнішнє, а внутрішнє, не тимчасова "обгортка" людини, а її духовні прикраси,

– підкреслили у Православній церкві України.

Однак одяг, у якому людина приходить до храму, не повинен спокушати. Це стосується як чоловіків, так і жінок.