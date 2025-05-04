Чому не можна сміятися перед сном: запам'ятайте це
- Наші пращури вірили, що сміх перед сном може привернути увагу духів і нечистих сил, а також спричинити сварки в домі.
Сміх і емоційне збудження перед сном можуть завадити організму перейти у стан спокою, необхідний для якісного сну.
Сміх завжди вважався знаком радості та життєвої сили. Попри це, наші пращури застерігали, що не можна сміятися перед тим, як лягати спати.
У давнину вірили, що сміх перед сном може призвести до прикрощів наступного дня. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
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Чому не можна сміятися перед сном
Для наших предків ніч завжди була особливою порою, яка мала потужну силу. Саме в цей час оживають духи й нечисті сили. Якщо людина голосно засміється вночі, то може ненароком привернути їхню увагу й накликати на оселю нещастя. У зв'язку з цим, у вечірню пору господарі намагалися дбати про тишу й спокій, щоб не порушити духовну рівновагу.
Крім цього, пращури вірили, що сміх перед сном може спричинити не тільки побутові неприємності, а й сварки між людьми в домі. З практичного погляду це також логічно, адже гучні розмови чи розваги здатні завадити іншим членам родини відпочити.
Що цікаво, за народними повір'ями не можна сміятися вночі через охоронця будинку – домовика. Він полюбляє тишу й порядок, тому якщо хтось буде поводитися галасливо в темну пору, то може образитися й почати шкодити. Зокрема, створювати дрібні негаразди чи провокувати непорозуміння між людьми.
Важливо пам'ятати, що кожен самостійно має вирішити, чи довіряти подібним забобонам, чи ні. Однак сміх і емоційне збудження вночі справді можуть завадити організму перейти у стан спокою, який необхідний для якісного сну.
Чи можна спати навпроти дзеркала
Кожен хоч раз чув від родичів, що не варто спати навпроти дзеркала, бо під час сну душа може потрапити у потойбічний світ та залишитися там назавжди. Наші пращури вірили, що люстерко здатне поглинати як позитивну, так і негативну енергію, тому воно сильно впливає на людину.
Водночас дзеркало нібито може принести невдачі в особистому житті та кар'єрі, якщо його розмістити навпроти ліжка. За словами Олексія Філюка, священника ПЦУ, вірянам не варто вірити у подібні забобони. Втім, якщо ж людина є дуже боязкою, то їй слід прибрати дзеркало в інше місце.