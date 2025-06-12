Чи гріх християнам грати в азартні ігри: пояснення священника ПЦУ

Багато хто сприймає азартні ігри як звичайну розвагу, завдяки якій можна збагатитися. Однак у церкві мають чітке ставлення до такого виду дозвілля.

Про те, чи дозволено християнам грати в азартні ігри, і чи можна назвати це гріхом – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чи гріх християнам грати в азартні ігри

За словами отця Олексія Філюка, грати в азартні ігри, де є ставка – це гріх. Адже в таких випадках людина думає про виграш, що пробуджує азарт – сильне та неконтрольоване бажання перемогти або фінансово збагатитися. Однак такий стан поступово перетворюється на залежність, яка руйнує особистість і віддаляє людину від Бога.

Водночас гру без ставки не можна назвати гріховною. Так, коли друзі збираються пограти у більярд або настільні ігри без жодної матеріальної вигоди, то тоді це сприймається як форма відпочинку. Тобто така діяльність не шкодить людині духовно, якщо не займає багато часу і не стає нав'язливою.

Коли людина має у своєму серці азарт, то це буде її тягнути до азартних ігор та зробить їй азартне життя, яке до добра не доведе,

– запевнив священник ПЦУ.

Отець Олексій порадив вірянам не бути залежними від азартних ігор, а натомість вивчати Святе Письмо та молитися Богу.

Чому вірянам не можна брехати

Будь-яка брехня руйнує довіру між людьми та стосунки з Богом. У Біблії написано, що правда – це шлях до світла, тоді як обман призводить до духовного затьмарення.

Як каже священник ПЦУ Юліан Тимчук, існує "правило дурня", за яким одну людину можна постійно обманювати, усіх людей – лише раз, але дурити усіх систематично – неможливо. Він зауважив, що Господь ніколи не брехав і вчив цього своїх учнів.