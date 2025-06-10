Чи можна християнам носити вишиванку: відповідь священника ПЦУ

У сучасному українському суспільстві вишиванка стала символом національної ідентичності та єдності. Однак деякі віряни досі сумніваються, чи не суперечить носіння вишитого одягу християнській вірі.

Про те, чи можна християнам носити вишиванку – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Чи можна християнам носити вишиванки

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук пояснив, що християни – це люди, які визнають Ісуса Христа своїм Спасителем і живуть згідно зі Святим Письмом, але при цьому не відмовляються від своєї культури та традицій. Він наголошує, що не варто плутати забобони і народні традиції. Перше – це марновірство, якого слід уникати, бо воно суперечить істинній вірі. Водночас традиції є частиною культурної спадщини, яка збагачує людину та не суперечить Біблії.

Вишиванка не перекреслює віри в Ісуса Христа, а навпаки – підкреслює, що ми є українцями,

– зазначив священник ПЦУ.

Тож, коли християнин одягає вишиванку, він не підтримує язичництво, а демонструє свою повагу до власного народу та історії.

Чи можна ходити до храму у спортивному костюмі

Питання зовнішнього вигляду в храмі все частіше стає причиною для дискусій. Хтось вважає, що на Божу службу не доречно приходити у спортивному одязі. Водночас інші люди впевнені, що вбрання вірянина немає значення у храмі.

За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, Бог дивиться на серце, а не на одяг. Однак християни повинні пам'ятати, що під час зустрічі з Господом у храмі варто бути пристойно вбраним. Втім, якщо парафіянин все ж прийшов у спортивному костюмі до церкви, то нічого страшного не станеться.