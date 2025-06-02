У народі й досі можна почути, що категорично не можна чіпати бузину. Втім, чи дозволяється це робити – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чи можна рубати бузину

Багато старших людей дотримуються забобонів та вірять, що не можна рубати бузину, бо тоді притягнеш біду та накличеш хвороби у дім. Крім цього, ця рослина нібито вважається чортовим деревом, тому її не слід зайвий раз чіпати та зрізати. Однак Православна Церква України таких прикмет не підтримує. Так, отець Олексій Філюк наголошує, що бузину можна й треба рубати. У ній немає нечистої сили, оскільки все це вигадки.

На подвір'ї, у хаті та в душі має бути чисто,

– наголосив священник ПЦУ.

Вірянам слід відрізняти християнську віру від забобонів і не шукати містики там, де її немає. Якщо бузина заважає або псує ландшафт, то її спокійно можна прибрати, адже це не суперечить жодним релігійним принципам. Втім, рубати бузину чи ні – особисте рішення господаря.

Чи можна вірянам брати дрова з кладовища

За словами священника ПЦУ, людям можна брати дрова з цвинтаря. Втім, для цього треба мати дозвіл.

Що цікаво, такими дровами дозволяється опалювати лікарні, адміністративні будівлі та звичайні будинки. Як запевнив Олексій Філюк, це корисна справа, адже люди не лише слідкують за чистотою кладовища, а й думають про тепло у своїх оселях.