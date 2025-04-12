Люди з особливою обережністю ставляться до предметів на цвинтарі, зокрема це стосується дерев. Чи можна брати дрова з кладовища – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна брати дрова з кладовища

Як запевнив священник ПЦУ, людям можна брати дрова з цвинтаря. Однак спершу вірянин має отримати на це дозвіл та спеціальний документ, який засвідчує це. Цими дровами можна опалювати лікарні, адміністративні будівлі та звичайні будинки. За словами Олексія Філюка, це корисна справа, адже люди не лише слідкують за чистотою кладовища, а й думають про тепло у своїх домівках.

Гріха і нічого поганого в цьому немає. Це корисна справа,

– зазначив священник Православної церкви України.

Чи можна ходити на цвинтар вночі

У народі вважалося, що кладовище – особливе місце, куди варто приходити, щоб вшанувати пам'ять померлих. Священник Православної церкви України Олексій Філюк зауважив, що на цвинтар ніхто не забороняє йти у темний час. Однак варто відмовитися від цієї ідеї, бо існує ризик налякати людей, які теж перебуватимуть тоді на кладовищі.

За словами священника, Бог створив день, щоб християнин працював, а ніч – щоб вірянин спав, а не ходив у цвинтар вночі.