Люди с особой осторожностью относятся к предметам на кладбище, в частности это касается деревьев. Можно ли брать дрова с кладбища – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли брать дрова с кладбища

Как заверил священник ПЦУ, людям можно брать дрова с кладбища. Однако сначала верующий должен получить на это разрешение и специальный документ, который удостоверяет это. Этими дровами можно отапливать больницы, административные здания и обычные дома. По словам Алексея Филюка, это полезное дело, ведь люди не только следят за чистотой кладбища, но и думают о тепле в своих домах.

Греха и ничего плохого в этом нет. Это полезное дело,

– отметил священник Православной церкви Украины.

Можно ли ходить на кладбище ночью

В народе считалось, что кладбище – особое место, куда стоит приходить, чтобы почтить память умерших. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк заметил, что на кладбище никто не запрещает идти в темное время суток. Однако стоит отказаться от этой идеи, потому что существует риск напугать людей, которые тоже будут находиться тогда на кладбище.

По словам священника, Бог создал день, чтобы христианин работал, а ночь – чтобы верующий спал, а не ходил на кладбище ночью.