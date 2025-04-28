Наші предки намагалися уникати певних речей у понеділок. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Ви могли цього не знати: що не можна робити у свій день народження

Що не можна робити в понеділок

Людям не можна розпочинати важливі або масштабні справи, зокрема будівництво чи нові проєкти. У давнину вірили, що задумане у понеділок не втілиться у реальність. Також не слід вирушати у перший день тижня в далеку дорогу. Річ у тім, що поїздка може принести більше клопотів, ніж користі, і закінчитися невдачею.

Особливо обережно варто ставитися до фінансів. Якщо в понеділок дати гроші в борг, то тоді виникає ризик великих збитків у майбутньому. До того ж не рекомендується у цей день рахувати готівку чи перевіряти банківські рахунки, щоб не призвести до втрати достатку.

Крім цього, не слід носити чорний одяг. Адже темне вбрання може притягнути апатію та дратівливість на весь тиждень. Водночас у понеділок не можна думати про погане, бо тоді привабите негативну енергію у дім.

Що не можна робити в понеділок / Фото Freepik

Що можна робити в понеділок

Займатися плануванням справ на тиждень.

Йти до лікаря та лікуватися.

Гуляти з рідними й близькими.

Веселитися та розважатися.

Запрошувати гостей до себе.

Носити одяг світлих відтінків.

Зверніть увагу! Раніше наша редакція розповідала про те, чи можна виносити сміття після заходу сонця.