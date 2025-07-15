Чому не можна ходити на кладовище в день народження померлого
- Згідно з українськими повір'ями, у день народження померлого не рекомендується відвідувати кладовище, оскільки це може порушити спокій душі.
- Також рекомендується уникати відвідування кладовища у понеділок, середу та п'ятницю, а також після заходу сонця, щоб уникнути негативних наслідків.
Іноді, керуючись щирими почуттями та бажанням вшанувати пам'ять близької людини, ми вирушаємо на цвинтар у день її народження. Втім, мало хто замислюється над тим, що такий вчинок може суперечити народним повір'ям.
Адже в Україні вірять, що у день народження померлого краще залишатися вдома і згадувати його в тиші та молитві. Про це детальніше – пише LifeStyle24.
Дивіться також Що заборонено робити на цвинтарі, щоб не накликати на себе негаразди
Чому не можна ходити на кладовище в день народження померлого?
Вважається, що саме цього дня душа померлого згадує свою появу у світі живих та наче ще раз проживає момент народження. Вона приходить на кладовище, щоб побути на самоті в тиші. І якщо в цей момент на цвинтарі з'являються живі люди, то їхня присутність може налякати або засмутити душу, що перебуває у вразливому стані.
У зв'язку з цим, наші предки, замість походу на могилу, у день народження померлого згадували його вдома. Так, пращури запалювали свічку та молилися за спокій душі покійника.
Водночас Православна Церква України застерігає вірян від надмірної віри в забобони. У Біблії немає суворої заборони на відвідування кладовища в день народження покійного. Церква закликає згадувати померлих не лише у визначені дні, а щодня.
Коли категорично заборонено йти на кладовище?
У понеділок, середу та п'ятницю краще не відвідувати цвинтар без нагальної потреби. Вважається, що саме в ці дні душі покійників не варто турбувати, щоб не накликати невдачі й негаразди на своїх рідних.
Водночас не рекомендується йти на кладовище після заходу сонця. Наші предки вірили, що з настанням темряви світ живих стирає межу зі світом мертвих, тому виникає високий ризик притягнути хвороби та смерть з потойбіччя.
Під час написання матеріалу були використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.