Іноді, керуючись щирими почуттями та бажанням вшанувати пам'ять близької людини, ми вирушаємо на цвинтар у день її народження. Втім, мало хто замислюється над тим, що такий вчинок може суперечити народним повір'ям.

Адже в Україні вірять, що у день народження померлого краще залишатися вдома і згадувати його в тиші та молитві. Про це детальніше – пише LifeStyle24.

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Чому не можна ходити на кладовище в день народження померлого?

Вважається, що саме цього дня душа померлого згадує свою появу у світі живих та наче ще раз проживає момент народження. Вона приходить на кладовище, щоб побути на самоті в тиші. І якщо в цей момент на цвинтарі з'являються живі люди, то їхня присутність може налякати або засмутити душу, що перебуває у вразливому стані.

У зв'язку з цим, наші предки, замість походу на могилу, у день народження померлого згадували його вдома. Так, пращури запалювали свічку та молилися за спокій душі покійника.

Водночас Православна Церква України застерігає вірян від надмірної віри в забобони. У Біблії немає суворої заборони на відвідування кладовища в день народження покійного. Церква закликає згадувати померлих не лише у визначені дні, а щодня.

Чи можна йти на кладовище в день народження померлого / Фото Freepik

Коли категорично заборонено йти на кладовище?

У понеділок, середу та п'ятницю краще не відвідувати цвинтар без нагальної потреби. Вважається, що саме в ці дні душі покійників не варто турбувати, щоб не накликати невдачі й негаразди на своїх рідних.

Водночас не рекомендується йти на кладовище після заходу сонця. Наші предки вірили, що з настанням темряви світ живих стирає межу зі світом мертвих, тому виникає високий ризик притягнути хвороби та смерть з потойбіччя.

Під час написання матеріалу були використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.