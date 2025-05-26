Наші предки вірили, що існують певні дні та обставини, коли краще утриматися від візиту цвинтаря, щоб не потривожити душі померлих і не накликати лиха на свою родину. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна йти на кладовище

У понеділок, середу та п'ятницю краще не відвідувати цвинтар без нагальної потреби. Вважається, що саме в ці дні душі покійників не варто турбувати, щоб не накликати невдачі й негаразди на своїх рідних.

Водночас не рекомендується йти на кладовище після заходу сонця. Наші предки вірили, що з настанням темряви світ живих стирає межу зі світом мертвих, тому виникає високий ризик притягнути хвороби та смерть з потойбіччя. Серед інших днів, коли не можна планувати похід на цвинтар:

великі свята, зокрема на Різдво, Великдень та Трійцю;

дощова, туманна чи похмура погода;

день народження померлого.

Важливо зазначити, що кожен самостійно вирішує, чи дотримуватися цих повір'їв, чи ні. Якщо людина вирушить на кладовище у ці дні, то нічого страшного не станеться. Втім, більшість все одно не бажає спокушати долю, тому довіряє подібним прикметам.

Коли не можна йти на кладовище / Фото Unsplash, Annie Spratt

Чи можна робити фото на цвинтарі

У суспільстві часто виникає питання, чи можна фотографувати на кладовищі. Дехто вважає це проявом неповаги, тоді як хтось – звичайною справою, особливо під час поминальних днів або відвідин могил близьких.

За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, фотографування на кладовищі не є забороненим. Отець зазначив, що гріха в цьому немає, адже це особисте право кожного.