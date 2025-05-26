Наши предки верили, что существуют определенные дни и обстоятельства, когда лучше воздержаться от визита кладбища, чтобы не потревожить души умерших и не навлечь беду на свою семью. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя идти на кладбище

В понедельник, среду и пятницу лучше не посещать кладбище без необходимости. Считается, что именно в эти дни души покойников не стоит беспокоить, чтобы не навлечь неудачи на своих родных.

В то же время не рекомендуется идти на кладбище после захода солнца. Наши предки верили, что с наступлением темноты мир живых стирает границу с миром мертвых, поэтому возникает высокий риск притянуть болезни и смерть из потустороннего мира. Среди других дней, когда нельзя планировать поход на кладбище:

большие праздники, в частности на Рождество, Пасху и Троицу;

дождливая, туманная или пасмурная погода;

день рождения умершего.

Важно отметить, что каждый самостоятельно решает, придерживаться ли этих поверий, или нет. Если человек отправится на кладбище в эти дни, то ничего страшного не произойдет. Впрочем, большинство все равно не желает искушать судьбу, поэтому доверяет подобным приметам.

Когда нельзя идти на кладбище / Фото Unsplash, Annie Spratt

Можно ли делать фото на кладбище

В обществе часто возникает вопрос, можно ли фотографировать на кладбище. Некоторые считают это проявлением неуважения, тогда как кто-то – обычным делом, особенно во время поминальных дней или посещения могил близких.

По словам священника Православной Церкви Украины Алексея Филюка, фотографирование на кладбище не является запрещенным. Отец отметил, что греха в этом нет, ведь это личное право каждого.