Сьогодні – Національний день молитви 2025: що відомо про свято

Сьогодні, 24 лютого, в Україні відзначають треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Однак цьогоріч українці вперше святкують нове свято – Національний день молитви.

Ініціативу підтримали народні депутати, наголошуючи на важливості духовної єдності в складні для держави часи. Детальніше про це свято – розповідає 24 Канал з посиланням на постанову № 12412 Верховної Ради України.

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Національний день молитви 2025: що це за свято

Після початку повномасштабного вторгнення Україні довелося зіткнутися з новими викликами. Громадяни об'єдналися та продемонстрували єдність, що дозволило державі вистояти. Молитва вважається символом національної згуртованості та віри в перемогу країни. Тому в Україні вирішили створити день, коли б люди зібралися разом заради однієї мети та зміцнили патріотичний дух. Загальнонаціональна молитва сприятиме збереженню духовної спадщини та піднесенню бойового настрою громадян.

Це свято щорічно відзначатимуть 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українцям варто згуртуватися разом заради спільної молитви за Збройні Сили України, українських полонених, загиблих на війні та перемогу рідної держави.

Національний день молитви 2025 / Фото Freepik

Традиції Національного дня молитви в Україні

У день молитви засідання Верховної Ради відкриватиметься виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний". Водночас у це свято люди моляться за Батьківщину, її військових, волонтерів, єдність народу та відродження країни.

Крім цього, українці влаштовують благодійні акції, під час яких збиратимуть кошти та допомогу для ЗСУ, переселенців і нужденних. До того ж волонтери відвідують лікарні, реабілітаційні центри та будинки для літніх людей, підтримуючи їх не лише матеріально, а й духовно.