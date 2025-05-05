Старовинна традиція весняного залицяння українців: навіщо красти бузок

В Україні вже розпочався сезон цвітіння бузку. У цей період весняне повітря наповнюється солодким ароматом квітів, а ніжно-фіолетові грона розквітають у садах і парках.

Що цікаво, саме в цей час відроджується давня й досить романтична українська традиція, що пов'язана з викраденням бузку. Хоч спершу і може здаватися, що це звичайна юнацька забавка, проте для наших предків подібні дії вважалися символічним обрядом, розповідає LifeStyle24.

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Навіщо крадуть бузок

Традиція красти бузок для коханої людини побутувала в багатьох регіонах України, особливо на Галичині та на Поділлі. Цей звичай з'явився ще в ті часи, коли юнаки вигадували різноманітні способи залицяння до дівчат. У народі бузок вважається символом кохання та щирих почуттів. Водночас ніжні квіти асоціюються з молодістю і трепетом першої закоханості. У давнину хлопці переважно дарували бузок дівчатам, щоб показати свою симпатію та захоплення. Однак важливо було не просто зірвати квітку, а викрасти її з чужого саду. Так, юнаки ніби демонстрували своїм коханим те, що готові на все заради них.

Навіщо красти бузок / Фото Freepik

Ба більше, за народними прикметами, якщо хлопець зірве квітку, поки цього не бачить господар саду, то його кохання буде взаємним і щасливим. Водночас якщо дівчина приймала бузок, то натякала на зацікавлення і бажання спілкуватися, а коли повертала букет, то це означало ввічливу відмову.

В українських селах і містах ця традиція була поширена ще у XX столітті. Старші люди й досі пригадують історії, як молодь викрадала бузок з садиб чи дворів. І навіть господарі, помічаючи відсутність гілок на кущах, частіше усміхалися, ніж сердилися, бо розуміли, що ця крадіжка принесе комусь кохання.

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Як ця традиція живе сьогодні

Хоч у сучасному світі бузок можна легко купити на ринку чи в магазині, звичай викрадати ці квіти не зник повністю. У багатьох українських містах і селах хлопці й досі навесні вирушають на "полювання" за бузком. Тепер це не просто стародавній звичай, а ще й популярний тренд серед молоді. Сучасні хлопці нерідко з гумором і творчістю ставляться до цього процесу, таємно зриваючи гілочки бузку в парках чи біля будинків і даруючи їх дівчатам під час прогулянок або побачень.

Водночас молоді жінки, захоплені таким романтичним жестом, часто діляться цими моментами в соціальних мережах, особливо в TikTok. Там можна знайти сотні відео, де юнаки дарують бузок, а дівчата з усмішкою розповідають про викрадені квіти. Зазвичай ці відеоролики супроводжуються гумористичними підписами й веселою або спокійною музикою.