Что интересно, именно в это время возрождается древняя и довольно романтическая украинская традиция, связанная с похищением сирени. Хотя сначала и может показаться, что это обычная юношеская забава, однако для наших предков подобные действия считались символическим обрядом, рассказывает LifeStyle24.

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Зачем воруют сирень

Традиция воровать сирень для любимого человека бытовала во многих регионах Украины, особенно на Галичине и на Подолье. Этот обычай появился еще в те времена, когда юноши придумывали разнообразные способы ухаживания за девушками. В народе сирень считается символом любви и искренних чувств. В то же время нежные цветы ассоциируются с молодостью и трепетом первой влюбленности. В древности парни преимущественно дарили сирень девушкам, чтобы показать свою симпатию и восхищение. Однако важно было не просто сорвать цветок, а похитить его из чужого сада. Так, юноши будто демонстрировали своим любимым то, что готовы на все ради них.

Зачем воровать сирень / Фото Freepik

Более того, по народным приметам, если парень сорвет цветок, пока этого не видит хозяин сада, то его любовь будет взаимной и счастливой. В то же время если девушка принимала сирень, то намекала на интерес и желание общаться, а когда возвращала букет, то это означало вежливый отказ.

В украинских селах и городах эта традиция была распространена еще в XX веке. Старшие люди до сих пор вспоминают истории, как молодежь похищала сирень из усадеб или дворов. И даже хозяева, замечая отсутствие веток на кустах, чаще улыбались, чем сердились, потому что понимали, что эта кража принесет кому-то любовь.

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Как эта традиция живет сегодня

Хотя в современном мире сирень можно легко купить на рынке или в магазине, обычай похищать эти цветы не исчез полностью. Во многих украинских городах и селах парни до сих пор весной отправляются на "охоту" за сиренью. Теперь это не просто древний обычай, а еще и популярный тренд среди молодежи. Современные парни нередко с юмором и творчеством относятся к этому процессу, тайно срывая веточки сирени в парках или возле домов и даря их девушкам во время прогулок или свиданий.

В то же время молодые женщины, увлечены таким романтическим жестом, часто делятся этими моментами в социальных сетях, особенно в TikTok. Там можно найти сотни видео, где юноши дарят сирень, а девушки с улыбкой рассказывают о похищенных цветах. Обычно эти видеоролики сопровождаются юмористическими подписями и веселой или спокойной музыкой.