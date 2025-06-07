Смерть близької людини завжди залишає глибоку рану у душі. У такі моменти хтось часто згадує померлих, розмовляє з ними подумки, сумує і шукає хоч якийсь знак їхньої присутності.

І нерідко він з'являється саме у снах. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Навіщо померлі приходять уві сні

Багато людей вважають, що сновидіння – це відображення нашого підсвідомого болю. Однак у народі вірять, що зустрічі з померлими уві сні мають глибше значення. Так, у давнину вважали, що духи близьких можуть з'являтися не просто так. Вони нібито приходять у пошуках підтримки, енергетичного підживлення або ж із конкретною метою. Зокрема, щоб передати важливу інформацію живим, попередити їх про небезпеку чи допомогти їм зробити правильний вибір у складній життєвій ситуації.

Такі сни часто лякають або насторожують, але водночас можуть вказувати на те, що душа померлого ще не знайшла спокою, тому прагне сказати щось важливе. Що цікаво, сновидіння з участю померлих часто попереджають про гарні звістки у майбутньому. У зв'язку з цим, людям не варто хвилюватися через подібні сни.

Чому сняться померлі / Фото Freepik

Чому не можна сміятися перед сном

За народними прикметами не можна сміятися вночі через охоронця будинку – домовика. Він полюбляє тишу й порядок, тому якщо хтось буде поводитися галасливо в темну пору, то може образитися й почати шкодити. Зокрема, створювати дрібні негаразди чи провокувати непорозуміння між людьми.

До того ж якщо людина голосно засміється вночі, то може ненароком привернути увагу нечистої сили й накликати на оселю нещастя. Саме тому ввечері господарі намагалися дбати про тишу й спокій, щоб не порушити духовну рівновагу.