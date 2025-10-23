Дуже поширене в Україні: яке найкрасивіше жіноче ім'я у світі за словами науковців

Кожне ім'я вважається красивим. Однак існують варіанти, які є милозвучнішими за інші.

Доктор Бодо Вінтер, доцент когнітивної лінгвістики Бірмінгемського університету, розповів про найкрасивіше жіноче ім'я у світі для My 1st Years, пише 24 Канал. Він проаналізував сотні варіантів, щоб відокремити найкраще за звучанням.

Яке найкрасивіше жіноче ім'я у світі?

Бодо Вінтер зазначив, що найкрасивішим жіночим іменем вважається Софія. Річ у тім, що воно викликає позитивні асоціації та гарно звучить у багатьох мовах. Так, ім'я Софія часто можна почути в США, Франції, Іспанії, Україні, Великій Британії та інших країнах світу.

До речі, у липні 2025 року Міністерство юстиції України повідомило, що ім'я Софія є одним з найпопулярніших серед громадян. Саме ним найчастіше називали дітей цьогоріч.

Що цікаво, ім'я Софія має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.

Найкрасивіше жіноче ім'я у світі за словами науковців / Фото Freepik

Які ще жіночі імена вважаються найкрасивішими?