Про те, які жіночі імена очолили цьогорічні рейтинги популярності та здобули найбільшу прихильність серед українських родин – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.
Які жіночі імена популярні у 2025 році?
Софія
Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.
Емілія
Це ім'я має давньоримське походження та означає "суперниця". У давнину так називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість. Емілії завжди впевнені у собі та готові допомогти усім, хто цього потребує.
Єва
Це ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови й трактується як "та, що дарує життя". Такі дівчата можуть легко стати лідерками та очолити велику команду людей. Харизма та шарм власниць цього імені вражає багатьох. Саме тому Єви завжди перебувають у центрі уваги людей.
Мілана
Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила", для своєї доньки. Власниці цього імені зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.
Соломія
Таке ім'я має єврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій". Зазвичай представниці цього імені є активними та розважливими жінками, які ретельно продумують свої плани та рішення. Соломіям важливо бути не у центрі компанії, а стати її серцем.
Найпопулярніші імена для хлопчиків 2025
Ім'я Тимофій вважається одним з найпопулярніших у 2025 році в Україні. Воно має грецьке коріння та означає "той, хто шанує Бога". У давнину так називали добрих і розсудливих чоловіків.
Також до переліку найпоширеніших чоловічих імен потрапили: Артем, Максим, Матвій та Олександр.