Про те, які жіночі імена очолили цьогорічні рейтинги популярності та здобули найбільшу прихильність серед українських родин – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.

Які жіночі імена популярні у 2025 році?

Софія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.

Емілія

Це ім'я має давньоримське походження та означає "суперниця". У давнину так називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість. Емілії завжди впевнені у собі та готові допомогти усім, хто цього потребує.

Єва

Це ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови й трактується як "та, що дарує життя". Такі дівчата можуть легко стати лідерками та очолити велику команду людей. Харизма та шарм власниць цього імені вражає багатьох. Саме тому Єви завжди перебувають у центрі уваги людей.

Мілана

Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила", для своєї доньки. Власниці цього імені зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.

Соломія

Таке ім'я має єврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій". Зазвичай представниці цього імені є активними та розважливими жінками, які ретельно продумують свої плани та рішення. Соломіям важливо бути не у центрі компанії, а стати її серцем.

