Про те, які чоловічі імена очолили цьогорічні рейтинги популярності та здобули найбільшу прихильність серед українських родин – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.
Які чоловічі імена популярні у 2025 році?
Олександр
Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". У давнину так називали лідерів, які могли згуртувати навколо себе людей. Завдяки своєму гострому розуму Олександрам завжди вдається знайти спільну мову з іншими та розв'язати навіть найскладнішу проблему.
Тимофій
Це ім'я має грецьке коріння та означає "той, хто шанує Бога". У давнину так називали добрих і розсудливих чоловіків. Такі хлопці зазвичай мають аналітичний склад розуму та рідко діють імпульсивно. Тимофії відзначаються відданістю і відповідальністю.
Матвій
Ім'я Матвій має давньоєврейське походження та трактується як "дар Божий". Власники цього імені відзначаються мудрістю та скромністю. Вони намагаються уникати будь-яких конфліктів та розв'язувати проблеми мирним шляхом. Матвії мають добре розвинену фантазію та хист до творчості.
Максим
Це ім'я походить з латинської мови та означає "найвеличніший". Такі чоловіки прагнуть досягати великих цілей та ставати лідерами. Вони часто впевнені у собі та можуть легко згуртувати навколо себе людей. Зокрема, Максимам притаманні категоричність та запал, який важко стримати.
Артем
Ім'я Артем має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". У давнину вважалося, що такі чоловіки житимуть довго та відзначатимуться бадьорим і міцним духом. Власники цього імені – прямолінійні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного. Артеми мають лідерські якості, які дозволяють згуртувати навколо себе багато однодумців.
Популярні імена для хлопчиків 2025 / Фото Freepik
Якими рідкісними іменами називали хлопчиків у 2025 році?
Нині в Україні доволі часто можна почути незвичні й навіть курйозні імена новонароджених. Адже батьки прагнуть, щоб їхня малеча відрізнялася серед інших, тому хочуть унікально назвати малюка. Так, замість традиційних імен, з'являються особливі варіанти, які викликають неабиякий інтерес.
Досить оригінальними виявилися вибори імен для хлопчиків. У свідоцтвах про народження з'явилися такі варіанти, як Арей, Платон, Еней, Аскольд, Зореслав і Радомир.
Деякі з них мають історичні або міфологічні корені, а інші дивують сучасністю, зокрема Космос, Люцифер чи Оскар.