О том, какие мужские имена возглавили нынешние рейтинги популярности и получили наибольшую приверженность среди украинских семей – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост Министерства юстиции Украины.

Смотрите также 5 счастливых имен для мальчика, которые имеют положительную энергетику

Какие мужские имена популярны в 2025 году?

Александр

Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитник". В древности так называли лидеров, которые могли сплотить вокруг себя людей. Благодаря своему острому уму Александрам всегда удается найти общий язык с другими и решить даже самую сложную проблему.

Тимофей

Это имя имеет греческие корни и означает "тот, кто почитает Бога". В древности так называли добрых и благоразумных мужчин. Такие ребята обычно имеют аналитический склад ума и редко действуют импульсивно. Тимофеи отличаются преданностью и ответственностью.

Матвей

Имя Матвей имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "дар Божий". Владельцы этого имени отличаются мудростью и скромностью. Они стараются избегать любых конфликтов и решать проблемы мирным путем. Матвеи имеют хорошо развитую фантазию и способности к творчеству.

Максим

Это имя происходит из латинского языка и означает "величайший". Такие мужчины стремятся достигать больших целей и становиться лидерами. Они часто уверены в себе и могут легко сплотить вокруг себя людей. В частности, Максимам присущи категоричность и пыл, который трудно сдержать.

Артем

Имя Артем имеет несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, что означает "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Владельцы этого имени – прямолинейные и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого. Артемы имеют лидерские качества, которые позволяют сплотить вокруг себя много единомышленников.

Популярные имена для мальчиков 2025 / Фото Freepik

Какими редкими именами называли мальчиков в 2025 году?