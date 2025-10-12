О том, какие мужские имена возглавили нынешние рейтинги популярности и получили наибольшую приверженность среди украинских семей – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост Министерства юстиции Украины.
Смотрите также 5 счастливых имен для мальчика, которые имеют положительную энергетику
Какие мужские имена популярны в 2025 году?
Александр
Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитник". В древности так называли лидеров, которые могли сплотить вокруг себя людей. Благодаря своему острому уму Александрам всегда удается найти общий язык с другими и решить даже самую сложную проблему.
Тимофей
Это имя имеет греческие корни и означает "тот, кто почитает Бога". В древности так называли добрых и благоразумных мужчин. Такие ребята обычно имеют аналитический склад ума и редко действуют импульсивно. Тимофеи отличаются преданностью и ответственностью.
Матвей
Имя Матвей имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "дар Божий". Владельцы этого имени отличаются мудростью и скромностью. Они стараются избегать любых конфликтов и решать проблемы мирным путем. Матвеи имеют хорошо развитую фантазию и способности к творчеству.
Максим
Это имя происходит из латинского языка и означает "величайший". Такие мужчины стремятся достигать больших целей и становиться лидерами. Они часто уверены в себе и могут легко сплотить вокруг себя людей. В частности, Максимам присущи категоричность и пыл, который трудно сдержать.
Артем
Имя Артем имеет несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, что означает "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Владельцы этого имени – прямолинейные и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого. Артемы имеют лидерские качества, которые позволяют сплотить вокруг себя много единомышленников.
Популярные имена для мальчиков 2025 / Фото Freepik
Какими редкими именами называли мальчиков в 2025 году?
- Сейчас в Украине довольно часто можно услышать необычные и даже курьезные имена новорожденных. Ведь родители стремятся, чтобы их малыш отличался среди других, поэтому хотят уникально назвать малыша. Так, вместо традиционных имен, появляются особые варианты, которые вызывают большой интерес.
- Достаточно оригинальными оказались выборы имен для мальчиков. В свидетельствах о рождении появились такие варианты, как Арей, Платон, Эней, Аскольд, Зореслав и Радомир.
- Некоторые из них имеют исторические или мифологические корни, а другие удивляют современностью, в частности Космос, Люцифер или Оскар.