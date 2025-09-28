LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про щасливі імена для дівчаток. Цей матеріал знадобиться для тих, хто очікує на народження доньки.

Аурелія

За однією з версій, ім'я Аурелія походить з латинської мови та перекладається як "золота". У давнину так називали лише представниць еліти. Переважно власниці цього імені – розумні та елегантні жінки, які вражають своїм вишуканим стилем. Вони завжди прагнуть до саморозвитку та нових знань.

Летиція

Це ім'я має також латинське походження та означає "радість". У римській міфології так звали богиню радощів й веселощів. Водночас відомою власницею цього імені є королева Іспанії. Такі жінки мають багату уяву та легко адаптуються до змін.

Аврора

Ім'я Аврора має латинське коріння та трактується як "світанок". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі. Аврори – переважно мрійливі та романтичні особистості, які вірять у дива. Такі дівчата мають гарну інтуїцію, яка їм постійно допомагає у житті.

Карина

За найпоширенішою версією, таке ім'я має римське походження та перекладається як "мила" або "дорога". Власниці цього імені зазвичай мають сильний характер і внутрішній стрижень. Вони вміють привертати до себе увагу та легко знаходять спільну мову з людьми. Карини відзначаються тонким відчуттям краси й гармонії, що допомагає їм у самовираженні.

Щасливі жіночі імена / Фото Freepik

Які імена приносять своїм власникам щастя?