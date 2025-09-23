LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про сучасні імена для дівчаток. Цей матеріал знадобиться для тих, хто очікує на народження доньки.

Сучасні імена для дівчаток 2025: як гарно назвати доньку?

Єва

Це ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови й трактується як "та, що дарує життя". Такі дівчата можуть легко стати лідерками та очолити велику команду людей. Харизма та шарм власниць цього імені вражає багатьох. Саме тому Єви завжди перебувають у центрі уваги людей.

Маргарита

Ім'я Маргарита має давньогрецьке походження та трактується як "перлина". У сучасному світі так називають енергійних і кмітливих жінок, які готові подати руку допомоги рідним і знайомим. Завдяки своїй турботливості такі жінки справляють гарне враження на людей. Маргарити – прямолінійні та наполегливі, тому легко досягають власної мети.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії воно неодноразово згадується, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. У сучасному світі власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

Соломія

Таке ім'я має єврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій". Зазвичай представниці цього імені є активними та розважливими жінками, які ретельно продумують свої плани та рішення. Соломіям важливо бути не у центрі компанії, а стати її серцем.

Варвара

Це ім'я прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "варварка". У давнину так називали сильних, мудрих та незалежних жінок. Власниці цього імені вміють постояти за себе та свої переконання. Втім, Варвари інколи можуть здаватися занадто замкнутими у собі та не дуже дружніми.

Сучасне ім'я для дівчинки / Фото Freepik

Щасливі імена для дівчинки 2025